У Японії ріки вийшли з берегів: під час повені загинула жінка, є безвісти зниклі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Японії через зливи і затоплення двох будинків в префектурі Нагасакі одна людина загинула, двоє вважаються безвісти зниклими. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Оскільки в деяких частинах країни спостерігається рекордна кількість опадів, Японія розширила свій найвищий рівень попереджень про ризик, охопивши більше 1 мільйона людей. В одній області за 72 години до ранку суботи було зафіксовано 408 мм (15,7 дюйма) дощу.
Відеозаписи показали, що в деяких районах префектури Хіросіма річки розлилися, а в інших частинах західної Японії їх було небезпечно.
Річка Камо, що протікає в центрі стародавньої столиці Кіото, була високою, але не затопила вдень у суботу.
Проливні дощі зараз перейшли в центральну частину головного острова Хонсю. Японське метеорологічне агентство попередило, що дощовий фронт, ймовірно, залишиться над країною близько тижня.
Нагадаємо
Щонайменше 215 тис. жителів західного регіону Японії отримали рекомендацію про евакуацію від місцевої влади у зв'язку з загрозою зсувів через зливи.