Для понад 200 тис. осіб в Японії приписали евакуюватися через зливи

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Відзначається, що припис поширюється на ряд районів префектур Хіросіма і Сімане. Очікується, що за добу там може випасти до 200 мм опадів, при цьому екстремальні погодні умови збережуться в цьому регіоні до кінця суботи.

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12 серпня рекомендація про евакуацію через зливи була спрямована близько 26 тис. чоловік в Японії.