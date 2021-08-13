Для понад 200 тис. осіб в Японії приписали евакуюватися через зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Щонайменше 215 тис. жителів західного регіону Японії отримали рекомендацію про евакуацію від місцевої влади у зв'язку з загрозою зсувів через зливи. Про це в п'ятницю повідомив телеканал NHK, передає УНН.
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Відзначається, що припис поширюється на ряд районів префектур Хіросіма і Сімане. Очікується, що за добу там може випасти до 200 мм опадів, при цьому екстремальні погодні умови збережуться в цьому регіоні до кінця суботи.
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12 серпня рекомендація про евакуацію через зливи була спрямована близько 26 тис. чоловік в Японії.