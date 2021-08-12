Понад 26 тис. людей отримали припис евакуюватися через зливи в Японії

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Щонайменше 26,6 тис. осіб отримали припис про евакуацію в префектурі Кумамото на південному заході Японії в зв'язку з загрозою сходження зсувів через що охопили цей регіон злив. Про це в четвер повідомив телеканал NHK, передає УНН.