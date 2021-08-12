Понад 26 тис. людей отримали припис евакуюватися через зливи в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Щонайменше 26,6 тис. осіб отримали припис про евакуацію в префектурі Кумамото на південному заході Японії в зв'язку з загрозою сходження зсувів через що охопили цей регіон злив. Про це в четвер повідомив телеканал NHK, передає УНН.
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Відзначається, що затяжні дощі можуть тривати в Кумамото до кінця суботи. У ряді районів префектури за добу очікується випадання до 300 мм опадів.
Нагадаємо
9 серпня внаслідок злив у провінції Сичуань евакуювали понад 80 тисяч людей.