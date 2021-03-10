В Японии в начале декабря обнаружили новый штамм коронавируса

Детали

Впервые заражение новым штаммом было диагностировано в Японии 25 декабря 2020 года, что свидетельствует о более раннем начале распространения этой инфекции в стране. По данным газеты, обнаруженные штаммы схожи с образцами вируса из Великобритании и ЮАР. Регион, в канализации которого была выявлена инфекция, не раскрывается.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС до 21 марта.

Справка

По последним данным, за все время эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 442 тыс., зафиксировано 8,3 тыс. летальных исходов.

Согласно статистике ВОЗ — в Японии 440 671 случай болезни, 8 299 человек погибли.