У Японії на початку грудня виявили новий штам коронавірусу

Деталі

Вперше зараження новим штамом було діагностовано в Японії 25 грудня 2020 року, що свідчить про більш ранній початок поширення цієї інфекції в країні. За даними газети, виявлені штами схожі зі зразками вірусу з Великої Британії і ПАР. Регіон, в каналізації якого була виявлена інфекція, не розкривається.

В даний час в Японії діє фактична заборона на видачу нових віз громадянам усіх країн і регіонів світу в зв’язку з виявленням у Великій Британії нового штаму коронавірусу. Ця заборона набула чинності 28 грудня минулого року, спочатку цей захід повинен був діяти до кінця січня, проте потім його продовжили поряд з режимом НС до 21 березня.

Довідка

За останніми даними, за весь час епідемії число випадків зараження коронавірусом на території Японії становить понад 442 тис., зафіксовано 8,3 тис. летальних випадків.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Японії 440 671 випадок хвороби, 8 299 людей загинули.