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15 марта, 19:03 • 105729 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140960 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. В настольной версии мессенджера WhatsApp появится возможность фонового прослушивания голосовых сообщений. Ранее эта функция была добавлена в бета-версию iOS, а также планируется для Android. Об этом сообщает УНН со ссылкой на WABetaInfo.

Детали

Прослушивание голосовых сообщений в фоновом режиме позволит не прерывать аудиодорожку во время перехода в главное меню или из одного чата в другой.

Панель плеера позволяет пользователям управлять голосовым сообщением-ставить на паузу, продолжать или прекращать воспроизведение, а также видеть, когда голосовая заметка заканчивается.

Функция уже доступна в последней бета-версии настольного мессенджера WhatsApp.

Напомним

Ранее сообщалось, что WhatsApp будет доступный новый раздел под названием “Ближайшие предприятия”, в нем можно будет найти нужную локацию вблизи с помощью фильтров.

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