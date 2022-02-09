В WhatsApp появится новая функция
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В настольной версии мессенджера WhatsApp появится возможность фонового прослушивания голосовых сообщений. Ранее эта функция была добавлена в бета-версию iOS, а также планируется для Android. Об этом сообщает УНН со ссылкой на WABetaInfo.
Детали
Прослушивание голосовых сообщений в фоновом режиме позволит не прерывать аудиодорожку во время перехода в главное меню или из одного чата в другой.
Панель плеера позволяет пользователям управлять голосовым сообщением-ставить на паузу, продолжать или прекращать воспроизведение, а также видеть, когда голосовая заметка заканчивается.
Функция уже доступна в последней бета-версии настольного мессенджера WhatsApp.
Напомним
Ранее сообщалось, что WhatsApp будет доступный новый раздел под названием “Ближайшие предприятия”, в нем можно будет найти нужную локацию вблизи с помощью фильтров.