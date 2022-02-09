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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У WhatsApp з'явиться нова функція

У WhatsApp з'явиться нова функція

Київ • УНН

 • 17810 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У настільній версії месенджера WhatsApp з'явиться можливість фонового прослуховування голосових повідомлень. Раніше ця функція була додана до бета-версії iOS, а також планується для Android. Про це повідомляє УНН з посиланням на WABetaInfo.

Деталі 

Прослуховування голосових повідомлень у фоновому режимі дозволить не переривати аудіодоріжку під час переходу до головного меню або з одного чату до іншого.

Панель плеєра дозволяє користувачам керувати голосовим повідомленням – ставити на паузу, продовжувати або припиняти відтворення, а також бачити, коли голосова нотатка закінчується.

Функція вже доступна в останній бета-версії настільного месенджера WhatsApp.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що WhatsApp буде доступний новий розділ під назвою “Найближчі підприємства”, у ньому можна буде знайти потрібну локацію поблизу за допомогою фільтрів.

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