У WhatsApp з'явиться нова функція
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У настільній версії месенджера WhatsApp з'явиться можливість фонового прослуховування голосових повідомлень. Раніше ця функція була додана до бета-версії iOS, а також планується для Android. Про це повідомляє УНН з посиланням на WABetaInfo.
Деталі
Прослуховування голосових повідомлень у фоновому режимі дозволить не переривати аудіодоріжку під час переходу до головного меню або з одного чату до іншого.
Панель плеєра дозволяє користувачам керувати голосовим повідомленням – ставити на паузу, продовжувати або припиняти відтворення, а також бачити, коли голосова нотатка закінчується.
Функція вже доступна в останній бета-версії настільного месенджера WhatsApp.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що WhatsApp буде доступний новий розділ під назвою “Найближчі підприємства”, у ньому можна буде знайти потрібну локацію поблизу за допомогою фільтрів.