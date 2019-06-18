В WhatsApp произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Сбой в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, информирует УНН.
Большинство сообщений о трудностях с работой сервиса касались отправки и получения сообщений (80%), также сообщалось о проблемах с соединением (17%) и отображением информации профиля.
Сообщение о проблемах поступали из разных частей света - Европы, Ближнего Востока, Австралии, Южной Америки, около 2:00 ночи во вторник. Сейчас проблем не наблюдается.
Напомним, WhatsApp обнаружила серьезную уязвимость.