В WhatsApp произошел сбой

Большинство сообщений о трудностях с работой сервиса касались отправки и получения сообщений (80%), также сообщалось о проблемах с соединением (17%) и отображением информации профиля.

Сообщение о проблемах поступали из разных частей света - Европы, Ближнего Востока, Австралии, Южной Америки, около 2:00 ночи во вторник. Сейчас проблем не наблюдается.

Напомним, WhatsApp обнаружила серьезную уязвимость.