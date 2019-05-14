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WhatsApp виявила серйозну вразливість

WhatsApp виявила серйозну вразливість

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Розробники месенджера WhatsApp виправили вразливість, яка дозволяла зловмисникам віддалено встановлювати шпигунські програми на телефони користувачів, у той час як невизначена кількість людей зробила це з допомогою комерційного комплексу для стеження, які зазвичай продають державам, передає УНН з посиланням на TechCrunch.

Так, вразливість була виявлена в додатку WhatsApp, що належить Facebook, на початку травня, підтвердила компанія. Ймовірно, у програмі аудіодзвінка додатку була помилка, що дозволяла абоненту, який здійснював виклик, встановити шпигунське ПЗ на пристрій, на який йде виклик, незалежно від того, відповіли на нього чи ні.

Сама шпигунська програма, яка, ймовірно, була встановлена на пристроях - це ПО Pegasus, розроблене ізраїльською компанією NSO Group, пише видання. Передбачається, що компанія, яка створила шкідливе ПО, надає "уповноваженим урядам технології, які допомагають їм боротися з тероризмом і злочинністю".

Компанія WhatsApp своєю чергою заявила, що підозрює, що ціллю була відносно невелика кількість користувачів.

Отримавши повідомлення про існування проблеми, компанія заявила, що для внесення необхідних змін в інфраструктуру месенджера буде потрібно менше 10 днів.

"WhatsApp закликає людей оновитися до останньої версії нашого застосування, а також підтримувати свою мобільну операційну систему в актуальному стані для захисту від потенційних цільових експлойтів, призначених для компрометації інформації, що зберігається на мобільних пристроях", - йдеться в повідомленні компанії.

Компанія WhatsApp не згадувала NSO Group в своїх коментарях, але в той же час, як вважає автор статті, у заяві компанії на це явно натякають.

"Ця атака має всі ознаки (діяльності - ред.) приватної компанії, яка, як відомо, співпрацює з урядами в постачанні шпигунських програм, які, як повідомляється, приймають на себе функції операційних систем мобільних телефонів", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що WhatsApp також повідомив міністерство юстиції США і "низку правозахисних організацій" про цю проблему.

Як повідомляв УНН, у WhatsApp з'явиться режим темного екрана.

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