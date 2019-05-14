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WhatsApp обнаружила серьезную уязвимость

WhatsApp обнаружила серьезную уязвимость

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Разработчики мессенджера WhatsApp исправили брешь, которая позволяла злоумышленникам удаленно устанавливать шпионское ПО на телефоны пользователей, в то время как неопределенное количество людей сделало это с помощью коммерческого комплекса для слежения, которые обычно продают государствам, передаёт УНН со ссылкой на TechCrunch.

Так, некая уязвимость была обнаружена в приложении WhatsApp, принадлежащем Facebook, в начале мая, подтвердила компания. По-видимому, в программе аудиозвонка приложения была ошибка, позволяющая вызывающему абоненту совершить установку шпионского ПО на вызываемое устройство независимо от того, ответили на вызов или нет.

Сама шпионская программа, которая предположительно была установлена на устройствах – это ПО Pegasus, разработанное израильской компанией NSO Group, пишет издание. Предполагается, что компания, которая создала вредоносное ПО, предоставляет "уполномоченным правительствам технологии, которые помогают им бороться с терроризмом и преступностью".

Компания WhatsApp в свою очередь заявила, что подозревает, что целью было относительно небольшое количество пользователей.

Получив уведомление о существовании проблемы, компания заявила, что для внесения необходимых изменений в инфраструктуру мессенджера потребуется менее 10 дней.

"WhatsApp призывает людей обновиться до последней версии нашего приложения, а также поддерживать свою мобильную операционную систему в актуальном состоянии для защиты от потенциальных целевых эксплойтов, предназначенных для компрометации информации, хранящейся на мобильных устройствах", - говорится в сообщении компании.

Компания WhatsApp не упоминала NSO Group в своих комментариях, но в то же время, как считает автор статьи, в заявлении компании на это явно намекают.

"Эта атака имеет все признаки (деятельности – ред.) частной компании, которая, как известно, сотрудничает с правительствами в поставке шпионских программ, которые, как сообщается, принимают на себя функции операционных систем мобильных телефонов", - говорится в заявлении.

Сообщается, что WhatsApp также уведомил министерство юстиции США и "ряд правозащитных организаций" об этой проблеме.

Как сообщал УНН, в WhatsApp появится режим темного экрана.

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