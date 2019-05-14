WhatsApp обнаружила серьезную уязвимость

КИЕВ. 14 мая. УНН. Разработчики мессенджера WhatsApp исправили брешь, которая позволяла злоумышленникам удаленно устанавливать шпионское ПО на телефоны пользователей, в то время как неопределенное количество людей сделало это с помощью коммерческого комплекса для слежения, которые обычно продают государствам, передаёт УНН со ссылкой на TechCrunch.