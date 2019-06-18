У WhatsApp стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Збій в роботі месенджера WhatsApp стався збій по всьому світу. Про це свідчать дані сервісу Downdetector, що відслідковує роботу інтернет-ресурсів, інформує УНН.
Більшість повідомлень про труднощі з роботою сервісу стосувалися відправки і одержання повідомлень (80%), також повідомлялося про проблеми зі з'єднанням (17%) і відображенням інформації профілю.
Повідомлення про проблеми надходили з різних частин світу - Європи, Близького Сходу, Австралії, Південної Америки, близько 2 години ночі у вівторок. Наразі проблем не спостерігається.
Нагадаємо, WhatsApp виявила серйозну вразливість.