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У WhatsApp стався збій

Київ • УНН

 • 14592 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Збій в роботі месенджера WhatsApp стався збій по всьому світу. Про це свідчать дані сервісу Downdetector, що відслідковує роботу інтернет-ресурсів, інформує УНН.

У WhatsApp стався збій

Більшість повідомлень про труднощі з роботою сервісу стосувалися відправки і одержання повідомлень (80%), також повідомлялося про проблеми зі з'єднанням (17%) і відображенням інформації профілю.

Повідомлення про проблеми надходили з різних частин світу - Європи, Близького Сходу, Австралії, Південної Америки, близько 2 години ночі у вівторок. Наразі проблем не спостерігається.

Нагадаємо, WhatsApp виявила серйозну вразливість.

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