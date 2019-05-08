В тюрьме Гватемалы произошла перестрелка, погибли 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В результате стрельбы в тюрьме Гватемалы погибли семь человек и еще 17 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Силы безопасности уже вошли и восстановили контроль над центром.
"Что касается количества умерших заключенных, то есть семь подтвержденных. Это предыдущее число", - сказал представитель тюремной системы Гватемалы Карлос Моралес.
Стрельба в одной части тюрьмы, вероятно, была вызвана конфликтом между заключенными.
Представитель Министерства внутренних дел заявил, что чиновники все еще собирают информацию об инциденте.
По официальным данным, в тюрьме Павон, расположенной примерно в 10 км от столицы Гватемалы, содержится более 4100 заключенных.
Напомним, восемь учеников госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил шериф округа Дуглас Тони Сперлок.