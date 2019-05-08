У в'язниці Гватемали сталася стрілянина, загинули 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У результаті стрілянини у в'язниці Гватемали загинули семеро людей і ще 17 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Сили безпеки вже увійшли і відновили контроль над центром.
"Що стосується кількості померлих ув'язнених, то є сім підтверджених. Це попереднє число", - сказав представник тюремної системи Гватемали Карлос Моралес.
Стрілянина в одній частині тюрми, ймовірно, була викликана конфліктом між ув'язненими.
Представник Міністерства внутрішніх справ заявив, що чиновники все ще збирають інформацію про інцидент.
За офіційними даними, у в'язниці Павона, розташованої приблизно в 10 км від столиці Гватемали, міститься більше 4100 ув'язнених.
Нагадаємо, вісім учнів госпіталізовані після стрілянини в школі в передмісті Денвера у вівторок. Деякі з них знаходяться у важкому стані, повідомив шериф округу Дуглас Тоні Сперлок.