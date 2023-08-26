Во всех московских аэропортах приостановлены рейсы на вылет и прилет, объявлен план "Ковер" - СМИ

Отметим, что план «Ковер» применяют органы противовоздушной обороны в исключительных случаях.

Он подается при незаконном пересечении государственной границы, в случае применения оружия и боевой техники ВС РФ по воздушному судну-нарушителю, в случае появления в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и других материальных объектов.

План «Ковер» предусматривает требование немедленной посадки или вывода из соответствующего района всех воздушных судов, находящихся в воздухе. Исключение составляют воздушные суда, используемые для борьбы с нарушителями и выполняющие задачи поиска и спасения.

В прошлый раз аэропорты внуково и домодедово в московской области россии приостановили работу и временно не принимали самолеты из-за взрывов в подмосковье.

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