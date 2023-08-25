В москві затримано чоловіка з жовто-блакитним букетом квітів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У москві затримали пенсіонера із жовто-блакитним букетом. Він хотів покласти квіти до стели міста-героя Києва, пише Telegram "База", передає УНН.
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За даними "Бази", поліція затримала 64-річного жителя москви в олександрівському саду. Чоловік був одягнений у синю толстовку і жовті штани. У руках він ніс букет синьо-жовтого кольору, який планував покласти до стели міста-героя Києва 24 серпня до Дня Незалежності України.
На чоловіка склали протокол за адміністративною статтею про порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування. Йому загрожує штраф до 20 тисяч рублів або обов'язкові роботи на строк до сорока годин.
Доповнення
Сьогодні аеропорти внуково і домодєдово у московській області росії призупили роботу і тимчасово не приймають літаки, також не дозволений зліт літаків, авіарейси затрмуються. Про це повідомило російське агентство тарс з посиланням на авіаційні служби.
Очевидці повідомляли про звуки вибухів щонайменше у трьох російських областях тульській, калужській та московській. Місцеві телеграм-канали публікують відео, де чути вибухи.
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