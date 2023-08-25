В москве задержан мужчина с желто-голубым букетом цветов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В москве задержали пенсионера с желто-голубым букетом. Он хотел возложить цветы к стеле города-героя Киева, пишет Telegram "База", передает УНН.
Детали
По данным "Базы", полиция задержала 64-летнего жителя москвы в александровском саду. Мужчина был одет в синюю толстовку и желтые штаны. В руках он нес букет сине-желтого цвета, который планировал возложить к стеле города-героя Киева 24 августа ко Дню Независимости Украины.
На мужчину составили протокол по административной статье о нарушении установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.
Дополнение
Сегодня аэропорты внуково и домодедово в московской области россии приостановили работу и временно не принимают самолёты, также не разрешён взлёт самолётов, авиарейсы задерживаются. Об этом сообщило российское агентство тарс со ссылкой на авиационные службы.
Очевидцы сообщали о звуках взрывов по меньшей мере в трех российских областях тульской, калужской и московской. Местные телеграмм-каналы публикуют видео, где слышны взрывы.
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