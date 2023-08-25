Хай росіяни побачать, що таке війна - Данілов про дрони над москвою
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи атаки безпілотників на москву, заявив, що росіяни мають побачити, що таке війна, не лише наші люди мають страждати. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.
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«Скажіть, будь ласка, якщо наші діти, наші жінки, літні люди мають перебувати в укриттях, то чому росіяни мають себе спокійно почувати у своїй домівках, у своїх квартирах у місті москва, звідки ухвалюються всі ці рішення, звідки ці божевільні ухвалили рішення напасти на нашу країну? Це ж про справедливість, до речі. Війна – це завжди про справедливість. І Господь все розставить на свої місця. І не тільки наші діти мають страждати, наші люди мають страждати. Хай вони постраждають так само, побачать, що таке війна», - сказав Данілов.
Деталі
Він зазначив, що росіянам здається, що війна ніколи не прийде в їх домівки.
«Вона прийшла 24 лютого, коли їх божевільний фюрер вирішив максимально активно напасти на нашу країну», - зазначив Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що в Україні дуже хотіли б, щоб такі регулярні обстріли і те, що, зокрема, зупиняють свою роботу аеропорти змусили звичайних росіян, звичайних жителів москви якось закликати керівництво країни припиняти війну.
«Але маю сказати, що має бути більш потужний тиск на росіян для того, щоб вони розуміли, що вони несуть спільну відповідальність за всі ті дії, які на сьогодні відбуваються на території нашої України. Війна прийде на росію. І цю війну вони самі туди покликали», - розповів Данілов.
Доповнення
25 серпня аеропорти Внуково і Домодєдово у московській області росії призупинили роботу і тимчасово не приймають літаки, також не дозволений зліт літаків, авіарейси затримуються.
Жителі одинцовського району московської області раніше повідомили про звуки вибухів. Мер москви сергій собянін заявив, що ворожа ППО нібито збила ще один дрон під час спроби підльоту до москви.