У підмосков’ї вибухи, аеропорти внуково і домодєдово призупили роботу - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Аеропорти внуково і домодєдово у московській області росії призупили роботу і тимчасово не приймають літаки, також не дозволений зліт літаків, авіарейси затрмуються. Про це повідомило російське агентство тарс з посиланням на авіаційні служби, передає УНН.
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Очевидці повідомляють про звуки вибухів щонайменше у трьох російських областях у тульській, калужській та московській. Місцеві телеграм-канали публікують відео, де чути вибухи.
Один із пабліків повідомив, що безпілотник намагався атакувати військовий російський аеродром "шайковка" у калузькій області.
Відомо, що там знаходяться борти стратегічної авіації росіян Ту-22м3. За попередніми даними, цей дрон збила російська ППО.
У міноборони росії повідомили, що вночі по території росії вдарила ракета допрацьованого комплексу ППО С-200. Нібито ракету виявили і знищили засобами ППО над територією калузької області.
Нагадаємо, напередодні, у ніч на 24 серпня міноборони рф заявило про два дрони над брянською областю.
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