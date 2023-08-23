міноборони рф заявило про два дрони над брянською областю

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«Два українські БПЛА виявлені та знищені засобами ППО над територією брянської області», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у москві та підмосков'ї пролунали вибухи, очевидці писали, це, ймовірно, атака БПЛА.

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