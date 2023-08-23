У москві та підмосков'ї пролунали вибухи: ймовірно, атака БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У москві та підмосков'ї було чутно вибухи. РосЗМІ пишуть про нібито атаку БПЛА та роботу ППО, повідомляє УНН.
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Росіяни пишуть про вибухи у хімках, красногорську, а також у мітіно в самій Москві. Повідомляють про "роботу ППО по дронах".
Також біля москва-сіті видніється дим.
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Повітряний простір над московськими аеропортами було закрито. Оглосили режим "Килим".
Нагадаємо
Міноборони росії стверджує, що вночі у вівторок над територією московської області рф силами російської ППО нібито було знищено 2 безпілотники, і ще 2 дрони нібито придушено комплексами РЕБ над територією брянської області рф.