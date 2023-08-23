У москві та підмосков'ї пролунали вибухи: ймовірно, атака БПЛА

Деталі

Росіяни пишуть про вибухи у хімках, красногорську, а також у мітіно в самій Москві. Повідомляють про "роботу ППО по дронах".

Також біля москва-сіті видніється дим.

Доповнення

Повітряний простір над московськими аеропортами було закрито. Оглосили режим "Килим".

Нагадаємо

Міноборони росії стверджує, що вночі у вівторок над територією московської області рф силами російської ППО нібито було знищено 2 безпілотники, і ще 2 дрони нібито придушено комплексами РЕБ над територією брянської області рф.