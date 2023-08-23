В москве и подмосковье прогремели взрывы: вероятно, атака БПЛА

Детали

Россияне пишут о взрывах в химках, красногорске, а также в митино в самой Москве. Сообщают о "работе ПВО по дронам".

Также возле москва-сити виднеется дым.

Дополнение

Воздушное пространство над московскими аэропортами было закрыто. Объявили режим "Ковер".

Напомним

Минобороны россии утверждает, что ночью во вторник над территорией московской области рф силами российской ПВО якобы было уничтожено 2 беспилотника, и еще 2 дрона якобы подавлены комплексами РЭБ над территорией брянской области рф.