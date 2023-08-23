В москве и подмосковье прогремели взрывы: вероятно, атака БПЛА

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19:26 • 31181 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 87345 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103562 просмотра

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13 марта, 13:40 • 104110 просмотра

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13 марта, 13:25 • 98026 просмотра

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13 марта, 06:36 • 108952 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В москве и подмосковье были слышны взрывы. РосСМИ пишут о якобы атаке БПЛА и работе ПВО, сообщает УНН.

Детали

Россияне пишут о взрывах в химках, красногорске, а также в митино в самой Москве. Сообщают о "работе ПВО по дронам".

Также возле москва-сити виднеется дым.

Дополнение 

Воздушное пространство над московскими аэропортами было закрыто. Объявили режим "Ковер".

Напомним

Минобороны россии утверждает, что ночью во вторник над территорией московской области рф силами российской ПВО якобы было уничтожено 2 беспилотника, и еще 2 дрона якобы подавлены комплексами РЭБ над территорией брянской области рф.

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