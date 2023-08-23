минобороны рф заявило о двух дронах над брянской областью
Киев • УНН
КИЕВ.23 августа. УНН. Два беспилотника самолетного типа около 22.00 были зафиксированы над брянской областью России. Об этом заявили в минобороны рф, отметив, что якобы дроны были уничтожены, передает УНН.
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«Два украинских БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией брянской области», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне в москве и подмосковье прогремели взрывы, очевидцы писали, это, вероятно, атака БПЛА.
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