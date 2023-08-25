В подмосковье взрывы, аэропорты внуково и домодедово приостановили работу - СМИ

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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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13 марта, 13:40 • 104156 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Аэропорты внуково и домодедово в московской области россии приостановили работу и временно не принимают самолеты, также не разрешен взлет самолетов, авиарейсы задерживаются. Об этом сообщило российское агентство тасс со ссылкой на авиационные службы, передает УНН.

Детали

Очевидцы сообщают о звуках взрывов по меньшей мере в трех российских областях - тульской, калужской и московской. Местные телеграмм-каналы публикуют видео, где слышны взрывы.

Один из пабликов сообщил, что беспилотник пытался атаковать военный российский аэродром "шайковка" в калужской области. Известно, что там находятся борта стратегической авиации росиян Ту-22м3. По предварительным данным этот дрон сбила российская ПВО.

В минобороны россии сообщили, что ночью по территории рф ударила ракета доработанного комплекса ПВО С-200. Якобы ракету обнаружили и уничтожили средствами ПВО над территорией калужской области.

Напомним, накануне, в ночь на 24 августа минобороны рф заявило о двух дронах над брянской областью. 

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