В подмосковье взрывы, аэропорты внуково и домодедово приостановили работу - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Аэропорты внуково и домодедово в московской области россии приостановили работу и временно не принимают самолеты, также не разрешен взлет самолетов, авиарейсы задерживаются. Об этом сообщило российское агентство тасс со ссылкой на авиационные службы, передает УНН.
Детали
Очевидцы сообщают о звуках взрывов по меньшей мере в трех российских областях - тульской, калужской и московской. Местные телеграмм-каналы публикуют видео, где слышны взрывы.
Один из пабликов сообщил, что беспилотник пытался атаковать военный российский аэродром "шайковка" в калужской области. Известно, что там находятся борта стратегической авиации росиян Ту-22м3. По предварительным данным этот дрон сбила российская ПВО.
В минобороны россии сообщили, что ночью по территории рф ударила ракета доработанного комплекса ПВО С-200. Якобы ракету обнаружили и уничтожили средствами ПВО над территорией калужской области.
Напомним, накануне, в ночь на 24 августа минобороны рф заявило о двух дронах над брянской областью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава МИД Германии заявила, что атаки "украинских" БпЛА на москву - законны