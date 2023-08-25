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Пусть россияне увидят, что такое война - Данилов о дронах над москвой

Пусть россияне увидят, что такое война - Данилов о дронах над москвой

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя атаки беспилотников на москву, заявил, что россияне должны увидеть, что такое война, не только наши люди должны страдать. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

«Скажите, пожалуйста, если наши дети, наши женщины, пожилые люди должны находиться в укрытиях, то почему россияне должны себя спокойно чувствовать в своих домах, в своих квартирах в городе москва, откуда принимаются все эти решения, откуда эти сумасшедшие приняли решение напасть на нашу страну? Это же о справедливости, кстати. Война – это всегда о справедливости. И Господь все расставит на свои места. И не только наши дети должны страдать, наши люди должны страдать. Пусть они пострадают так же, увидят, что такое война», - сказал Данилов.

Детали

Он отметил, что россиянам кажется, что война никогда не придет в их дома.

«Она пришла 24 февраля, когда их сумасшедший фюрер решил максимально активно напасть на нашу страну», - отметил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что в Украине очень хотели бы, чтобы такие регулярные обстрелы и то, что, в частности, останавливают свою работу аэропорты заставили обычных россиян, обычных жителей москвы как-то призвать руководство страны прекращать войну.

«Но должен сказать, что должно быть более мощное давление на россиян для того, чтобы они понимали, что они несут общую ответственность за все те действия, которые сегодня происходят на территории нашей Украины. Война придет на россию. И эту войну они сами туда позвали», - рассказал Данилов.

Дополнение

25 августа аэропорты Внуково и Домодедово в московской области россии приостановили работу и временно не принимают самолеты, также не разрешен взлет самолетов, авиарейсы задерживаются.

Жители одинцовского района московской области ранее сообщили о звуках взрывов. Мэр москвы сергей собянин заявил, что вражеская ПВО якобы сбила еще один дрон при попытке подлета к москве.

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