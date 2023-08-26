У всіх московських аеропортах призупинені рейси на виліт і приліт, оголошено план "Килим" - ЗМІ

Відзначимо, що план «Килим» застосовують органи протиповітряної оборони у виняткових випадках.

Він подається при незаконному перетині державного кордону, у разі застосування зброї та бойової техніки ЗС РФ по повітряному судну-порушнику, у разі появи в повітряному просторі непізнаних повітряних суден та інших матеріальних об'єктів.

План «Килим» передбачає вимогу негайної посадки або виведення з відповідного району всіх повітряних суден, що знаходяться у повітрі. Виняток становлять повітряні судна, що використовуються для боротьби з порушниками та виконують завдання пошуку та рятування.

Минулого разу аеропорти внуково і домодєдово у московській області росії призупили роботу і тимчасово не приймали літаки через вибухи у підмосков'ї.

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