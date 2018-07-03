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В ВС отрицают наличие двух верховных судов в Украине

В ВС отрицают наличие двух верховных судов в Украине

Киев  •  УНН

 • 9847 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская отрицает существование в Украине двух верховных судов. Об этом она заявила сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Существует мнение, что в Украине действует два верховных суда. Это не соответствует действительности - орган, такой как Верховный Суд, он один, ему переданы дела от Верховного суда Украины и специализированных судов, и только Верховный Суд осуществляет их кассационное рассмотрение, а ликвидируется юридическое лицо - Верховный суд Украины... Хочется надеяться, что этот процесс пройдет без эксцессов, и мы не будем демонстрировать обществу какую-то вражду", - сказала Данишевская.

По ее словам, судьям ВСУ, который ликвидируется, было предоставлено ​​предложение в свое время принять участие в конкурсе на должности в составе нового Верховного Суда, или в других судах.

"Но не все судьи с этим согласны... 21 июня в государственном реестре юридических лиц появилась запись начала ликвидации. Судьи Верховного Суда Украины не воспринимают эту ликвидацию и несколько фактически мешают этой ликвидации, скажем так", - отметила Данишевская.

При этом она отметила, что на сегодня в Украине существуют три судебные инстанции, а четвертая, которая была раньше, и ее имел Верховный суд Украины, потеряла полномочия.

Как сообщал УНН, новый Верховный суд начал свою работу 15 декабря 2017 года.

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