В ВС отрицают наличие двух верховных судов в Украине

"Существует мнение, что в Украине действует два верховных суда. Это не соответствует действительности - орган, такой как Верховный Суд, он один, ему переданы дела от Верховного суда Украины и специализированных судов, и только Верховный Суд осуществляет их кассационное рассмотрение, а ликвидируется юридическое лицо - Верховный суд Украины... Хочется надеяться, что этот процесс пройдет без эксцессов, и мы не будем демонстрировать обществу какую-то вражду", - сказала Данишевская.

По ее словам, судьям ВСУ, который ликвидируется, было предоставлено ​​предложение в свое время принять участие в конкурсе на должности в составе нового Верховного Суда, или в других судах.

"Но не все судьи с этим согласны... 21 июня в государственном реестре юридических лиц появилась запись начала ликвидации. Судьи Верховного Суда Украины не воспринимают эту ликвидацию и несколько фактически мешают этой ликвидации, скажем так", - отметила Данишевская.

При этом она отметила, что на сегодня в Украине существуют три судебные инстанции, а четвертая, которая была раньше, и ее имел Верховный суд Украины, потеряла полномочия.

Как сообщал УНН, новый Верховный суд начал свою работу 15 декабря 2017 года.