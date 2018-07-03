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У ВС заперечують наявність двох верховних судів в Україні

У ВС заперечують наявність двох верховних судів в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова Верховного Суду Валентина Данішевська заперечує існування в Україні двох верховних судів. Про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

“Існує думка, що в Україні діє два верховні суди. Це не відповідає дійсності — орган, такий як Верховний Суд, він один, йому передані справи від Верховного суду України і спеціалізованих судів, і лише Верховний Суд здійснює їх касаційний розгляд, а ліквідовується юридична особа — Верховний суд України... Хочеться сподіватися, що цей процес пройде без ексцесів, і ми не будемо демонструвати суспільству якусь ворожнечу”, — сказала Данішевська.

За її словами, суддям ВСУ, який ліквідовується, була надана пропозиція свого часу взяти участь у конкурсі на посади у складі нового Верховного Суду, або в інших судах.

“Але не всі судді з цим погоджуються... 21 червня в державному реєстрі юридичних осіб з’явився запис початку ліквідації. Судді Верховного Суду України не сприймають цю ліквідацію і дещо фактично заважають цій ліквідації, скажімо так”, — зазначила Данішевська.

При цьому вона зауважила, що на сьогодні в Україні існують три судові інстанції, а четверта, яка була раніше, і її мав Верховний суд України, втратила повноваження.

Як повідомляв УНН, новий Верховний суд розпочав свою роботу 15 грудня 2017 року.

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