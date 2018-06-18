В ВСП ожидается рассмотрение законопроекта о запуске Антикоррупционного суда

"В понедельник в повестке дня Высшего совета правосудия находится мой законопроект об имплементации решений закона об Антикоррупционном суде и запуске Антикоррупционного суда. Я очень надеюсь, что рассмотрение на Высшем совете правосудия будет положительный", - сказал Президент.

"И это даст мне возможность, не теряя ни одного дня, уже во вторник этот законопроект зарегистрировать в Верховной Раде. Я определю его как неотложный. Я буду просить, чтобы его проголосовали в первом чтении и в целом", - добавил Порошенко.

Глава государства напомнил об обращении к правительству, Министерству финансов о выделении средств на создание этого суда.

"Мое обращение было в Высшую квалификационную комиссию судей, чтобы она приготовилась к этому, к Высшему совету правосудия. Это очень такой непростой процесс. Но я буду делать все, чтобы в этом году, я уверен, что общество мне поможет, я уверен, что общественность мне поможет, мы вместе создадим новый Антикоррупционный суд", - также отметил он.

Президент не исключает, что уже на этой неделе в Верховной Раде будет проголосован не только закон об учреждении Антикоррупционного суда, но и закон о национальной безопасности, который он назвал планом сотрудничества Украины со странами НАТО.

Напомним, 14 июня закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. В то же время Президент направил в ВСП законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".