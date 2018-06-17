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Порошенко хоче у вівторок подати до ВР законопроект про запуск Антикорупційного суду

Порошенко хоче у вівторок подати до ВР законопроект про запуск Антикорупційного суду

Київ • УНН

 • 10891 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент Петро Порошенко сподівається вже у вівторок подати до Верховної Ради законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сподіваюсь на те, що вже в понеділок Вища рада правосуддя ухвалить мій законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду, і у вівторок я зможу зареєструвати його у ВР як невідкладний”, — написав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, 14 червня Президент України Петро Порошенко спрямував до Вищої ради правосуддя проект Закону “Про утворення Вищого антикорупційного суду”.

Нагадаємо, 11 червня Президент Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд.

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