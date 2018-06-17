Порошенко хоче у вівторок подати до ВР законопроект про запуск Антикорупційного суду

“Сподіваюсь на те, що вже в понеділок Вища рада правосуддя ухвалить мій законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду, і у вівторок я зможу зареєструвати його у ВР як невідкладний”, — написав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, 14 червня Президент України Петро Порошенко спрямував до Вищої ради правосуддя проект Закону “Про утворення Вищого антикорупційного суду”.

Нагадаємо, 11 червня Президент Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд.