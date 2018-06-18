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У ВРП очікується розгляд законопроекту щодо запуску Антикорупційного суду

У ВРП очікується розгляд законопроекту щодо запуску Антикорупційного суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Вища рада правосуддя у понеділок, як очікується, розгляне законопроект про започаткування Вищого антикорупційного суду. Про це повідомив раніше Президент Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"У понеділок в порядку денному Вищої ради правосуддя знаходиться мій законопроект про імплементацію рішень закону про Антикорупційний суд і запуск Антикорупційного суду. Я дуже сподіваюся, що розгляд на Вищій ради правосуддя буде позитивний", - сказав Президент.

"І це дасть мені можливість, не гаючи жодного дня, вже у вівторок цей законопроект зареєструвати у Верховній Раді. Я визначу його як невідкладний. Я буду просити, щоб його проголосували у першому читанні і в цілому", - додав Порошенко.

Глава держави нагадав про звернення до уряду, Міністерства фінансів про виділення коштів на створення цього суду.

"Моє звернення було до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, щоб вона приготувалася до цього, до Вищої ради правосуддя. Це дуже такий непростий процес. Але я буду робити все, щоб цього року, я впевнений, що суспільство мені допоможе, я впевнений, що громадськість мені допоможе, ми разом створимо новий Антикорупційний суд", - також зазначив він.

Президент не виключає, що вже цього тижня у Верховній Раді буде проголосований не лише закон про започаткування Антикорупційного суду, але й закон про національну безпеку, який він назвав планом співпраці України з країнами НАТО.

Нагадаємо, 14 червня закон про Антикорупційний суд набув чинності. Водночас Президент направив до ВРП законопроект "Про утворення Вищого антикорупційного суду". 

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