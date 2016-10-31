В ВР собираются подготовить мероприятия к 25-летию референдума о независимости Украины

"Мы создаем украинское государство не с сегодняшнего дня. В этом году у нас 25-ая годовщина не только Акта провозглашения независимости, но и 25-ая годовщина референдума о независимости. Это большое событие", - сказал И.Гринев.

Он отметил необходимость создать в Верховной Раде рабочую группу по подготовке к празднованию 25-й годовщины референдума о независимости Украины. "Это тот референдум, где украинский народ определился окончательно с собственным государством", - добавил он.

Председатель фракции подчеркнул, что в ближайшее время необходимо определиться с принятием этого постановления.

Он также предложил привлечь к работе в этой группе народных депутатов первого созыва Верховной Рады.

Кроме того, И.Гринев добавил, что фракция поддерживает тематический подход к формированию повестки дня, в частности, проведение рассмотрения вопросов здравоохранения, образования, энергетики и т.д. в один из дней пленарных заседаний.