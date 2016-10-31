У ВР збираються підготувати заходи до 25-річчя референдуму щодо незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Верховна Рада має створити робочу групу з підготовки до відзначення 25-ї річниці референдуму на підтвердження незалежності України. Про це заявив голова фракції БПП у парламенті Ігор Гринів, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
“Ми творимо українську державу не з сьогоднішнього дня. Цього року ми маємо 25-ту річницю не тільки Акту проголошення незалежності, а й 25-ту річницю Референдуму на підтвердження незалежності. Це велика подія”, – сказав І.Гринівє
Він наголосив на необхідності створити у Верховній Раді робочу групу з підготовки до відзначення 25-ї річниці референдуму на підтвердження незалежності України. “Це той референдум, де український народ визначився остаточно з власною державою”, – додав він.
Голова фракції наголосив, що найближчим часом необхідно визначитись із прийняттям цієї постанови.
Він також запропонував залучити до роботи в цій групі народних депутатів першого скликання Верховної Ради.
Крім того, І.Гринів додав, що фракція підтримує тематичний підхід до формування порядку денного, зокрема, проведення розгляду питань щодо охорони здоров’я, освіти, енергетики, тощо в один із днів пленарних засідань.