В ВР считают неудовлетворительной борьбу полиции с азартными играми

Он считает, что в Украине создано достаточно правоохранительных подразделений для эффективной борьбы с нелегалами, но результатов их работы почему-то не видно.

"Правоохранительная система борется с нелегальным азартом неэффективно. Я ставлю неудовлетворительную оценку их работе.

Инструментов и структур, которые должны бороться с нелегалами, достаточно. У нас есть Департамент государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД, существует также налоговая милиция.

Но, уже неоднократно об этом говорилось, сами правоохранители зачастую и "крышуют" этот бизнес", - отметил он.

Как бороться с таким массовым нарушением законодательства и бездеятельностью полиции, в комитете пока не решили, но допускают, что ситуацию может изменить легализация азарта. Однако и это произойдет не скоро - в виду отсутствия грамотного законопроекта и занятости депутатов своими делами, констатировал Паламарчук.

"У нас все заняты политическими гонками, бюджетами, вопреки тому, что азарт процветает", - сказал он.

Напомним, о "крышевании" азартных игр правоохранителями ранее говорила нардеп Острикова.

"В то время, когда не только правоохранительная система недейственна, но и сами коррумпированные правоохранители часто прикрывают нелегальные казино и игровые залы, тотальный запрет игорного бизнеса и в дальнейшем будет только подталкивать этот рынок в теневую сферу", - отметила депутат.

Ранее УНН сообщал, что в столице Украины беспрепятственно функционируют подпольные азартные клубы под видом лотерей. В полиции о них знают, но пресекать нелегальную деятельность не спешат.