У ВР вважають незадовільною боротьбу поліції з азартними іграми

Він вважає, що в Україні створено досить правоохоронних підрозділів для ефективної боротьби з нелегалами, але результатів їхньої роботи чомусь не видно.

"Правоохоронна система бореться з нелегальним азартом неефективно. Я ставлю незадовільну оцінку їхній роботі.

Інструментів і структур, які повинні боротися з нелегалами, вистачає. У нас є Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС, існує також податкова міліція.

Але, вже неодноразово про це говорилося, самі правоохоронці часто і "кришують" цей бізнес", - зазначив він.

Як боротися з таким масовим порушенням законодавства і бездіяльністю поліції, у комітеті поки не вирішили, але допускають, що ситуацію може змінити легалізація азарту. Однак і це відбудеться не скоро - з причини відсутності грамотного законопроекту і зайнятості депутатів своїми справами, констатував Паламарчук.

"У нас усі зайняті політичними перегонами, бюджетами, попри те, що азарт процвітає", - сказав він.

Нагадаємо, про "кришування" азартних ігор правоохоронцями раніше говорила нардеп Острікова.

"У той час, коли не лише правоохоронна система є недієвою, а й самі корумповані правоохоронці часто прикривають нелегальні казино та ігрові зали, тотальна заборона грального бізнесу і надалі буде лише підштовхувати цей ринок у тіньову сферу", - зазначила депутат.

Раніше УНН повідомляв, що у столиці України безперешкодно функціонують підпільні азартні клуби під виглядом лотерей. У поліції про них знають, але припиняти нелегальну діяльність не поспішають.