В ВР указали на опасность отзыва законопроекта о налоге на выведенный капитал

КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада должна наконец определиться с законопроектом о налоге на выведенный капитал, ведь срок для рассмотрения этого законопроекта истечет в случае инаугурации нового Президента. Об этом заявила народный депутат, председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина во время согласительного совета, передает УНН.