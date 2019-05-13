В ВР указали на опасность отзыва законопроекта о налоге на выведенный капитал
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада должна наконец определиться с законопроектом о налоге на выведенный капитал, ведь срок для рассмотрения этого законопроекта истечет в случае инаугурации нового Президента. Об этом заявила народный депутат, председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина во время согласительного совета, передает УНН.
Она обратилась к народным депутатам с призывом принять в первом чтении проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал №8557.
"В Украину приезжает техническая миссия МВФ. У нас будет возможность проговорить с ними вопрос о компенсаторах, на которых они отмечают. Хочу заметить, что у нас истечет срок рассматривать этот законопроект в случае инаугурации нового Президента, потому что законопроект №8557 был подан действующим Президентом Украины и нарабатывался совместно со специалистами в течение трех лет", - отметила Южанина.
Она добавила, что с принятием указанного закона в Украине наконец сможет заработать средний бизнес.
"Чтобы бизнес не уходил от налогообложения, не искал различных схем уклонения от налогов, нам нужно предоставлять именно такие инструменты, как налог на выведенный капитал. Дайте возможность коллегам в зале ВР определиться. Принимаем законопроект в первом чтении", - призвала Южанина.
Как сообщал УНН, Раде рекомендовали принять законопроект о налоге на выведенный капитал.