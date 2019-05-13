У ВР вказали на небезпеку відкликання законопроекту про податок на виведений капітал

Вона звернулася до народних депутатів із закликом ухвалити в першому читанні проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал №8557.

"До України приїжджає технічна місія МВФ. У нас буде можливість проговорити з ними питання щодо компенсаторів, на яких вони наголошують. Хочу зауважити, що у нас сплине термін розглядати цей законопроект у разі інавгурації нового Президента, бо законопроект №8557 був поданий діючим Президентом України та напрацьовувався спільно з фахівцями протягом трьох років", – зазначила Южаніна.

Вона зауважила, що з ухваленням зазначеного закону в Україні нарешті зможе запрацювати середній бізнес.

"Щоб бізнес не уникав оподаткування, не шукав різних схем ухилення від податків, нам потрібно надавати саме такі інструменти, як податок на виведений капітал. Дайте можливість колегам в залі ВР визначитися. Приймаємо законопроект в першому читанні", – закликала Южаніна.

Як повідомляв УНН, Раді рекомендували ухвалити законопроект про податок на виведений капітал.