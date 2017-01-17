В ВР решили не проводить пленарных заседаний с 14 апреля по 15 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада в период с 14 апреля по 15 мая не будет проводить пленарных заседаний. Об этом свидетельствует принятый депутатами во вторник календарный план шестой сессии, передает корреспондент УНН.
Согласно календарному плану, депутаты будут работать 2 пленарные недели подряд, последняя из которых завершается 14 апреля.
Первая пленарная неделя мая начнется 16 мая.
В целом, в течение 6 сессии, парламентарии в пленарном режиме будут работать 12 недель.
Напомним, Верховная Рада утвердила календарный план шестой сессии. За соответствующий проект постановления проголосовали 233 народных депутата.