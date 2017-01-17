У ВР вирішили не проводити пленарних засідань із 14 квітня по 15 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада у період з 14 квітня по 15 травня не проводитиме пленарних засідань. Про це свідчить ухвалений депутатами у вівторок календарний план шостої сесії, передає кореспондент УНН.
Відповідно до календарного плану, депутати працюватимуть 2 пленарні тижні поспіль, останній з яких завершується 14 квітня.
Перший пленарний тиждень травня натомість розпочнеться 16 травня.
В цілому, протягом 6 сесії, парламентарі у пленарному режимі працюватимуть 12 тижнів.
Нагадаємо, Верховна Рада затвердила календарний план шостої сесії. За відповідний проект постанови проголосували 233 народних депутати.