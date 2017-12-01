В ВР против фирм-посредников на рынке утилизации токсичных отходов

"Я считаю, что в Украине очень много таких компаний, которые не имеют лицензии на утилизацию, а имеют лишь на транспортировку и хранение. Полностью убрать эти компании с рынка (что собирают и хранят отходы - ред.) мы не можем, потому что транспортировка нужна. А вот хранить и утилизировать должны лишь те компании, которые имеют материально - техническую базу для утилизации", - сказал О.Недава.

По его словам, такие изменения в законодательстве значительно облегчили бы работу правоохранительных органов в борьбе с коррупцией псевдоутилизаторов.

Напомним, по оценке председателя Ассоциации утилизаторов опасных отходов К.Косоурова, 90% предприятий на этом рынке не соответствуют технологическим требованиям.

В Ассоциации выступили с инициативой запретить деятельность компаний, которые занимаются исключительно посредничеством и оставить только реальных утилизаторов.