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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4782 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 5800 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 84049 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 76590 просмотра

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В ВР против фирм-посредников на рынке утилизации токсичных отходов

В ВР против фирм-посредников на рынке утилизации токсичных отходов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Заниматься хранением и утилизацией опасных отходов должны только технологически оснащенные компании. Такое мнение в комментарии УНН высказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Олег Недава.

"Я считаю, что в Украине очень много таких компаний, которые не имеют лицензии на утилизацию, а имеют лишь на транспортировку и хранение. Полностью убрать эти компании с рынка (что собирают и хранят отходы - ред.) мы не можем, потому что транспортировка нужна. А вот хранить и утилизировать должны лишь те компании, которые имеют материально - техническую базу для утилизации", - сказал О.Недава.

По его словам, такие изменения в законодательстве значительно облегчили бы работу правоохранительных органов в борьбе с коррупцией псевдоутилизаторов.

Напомним, по оценке председателя Ассоциации утилизаторов опасных отходов К.Косоурова, 90% предприятий на этом рынке не соответствуют технологическим требованиям.

В Ассоциации выступили с инициативой запретить деятельность компаний, которые занимаются исключительно посредничеством и оставить только реальных утилизаторов.

 

Украинские Национальные Новости

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