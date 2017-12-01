У ВР проти фірм-посередників на ринку утилізації токсичних відходів

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Займатися зберіганням та утилізацією небезпечних відходів мають лише технологічно оснащені компанії. Таку думку у коментарі УНН висловив заступник голови комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Олег Недава.

"Я рахую, що в Україні дуже багато таких компаній, які не мають ліцензії на утилізацію, а мають лише на транспортування і зберігання. Повністю прибрати ці компанії з ринку (що збирають і зберігають відходи – ред.) ми не можемо, бо транспортування воно потрібне. А от зберігати і утилізувати мають лише ті компанії, які мають матеріально – технічну базу для утилізації", - сказав О.Недава.

За його словами, такі зміни в законодавстві значно полегшили б роботу правоохоронців у боротьбі з корупцією псевдоутилізаторів.

Нагадаємо, за оцінкою голови Асоціації утилізаторів небезпечних відходів К.Косоурова, 90% підприємств на цьому ринку не відповідають технологічним вимогам.

В Асоціації виступили із ініціативою заборонити діяльність компаній, які займаються виключно посередництвом і залишити лише реальних утилізаторів.

 

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