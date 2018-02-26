В ВР оценили возможность внедрения системы сбора бутылок за деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Фракция "Радикальная партия Олега Ляшко" поддерживает инициативу внедрения депозитной системы сбора тары европейского образца. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат от "РПЛ" Юрий Чижмарь.
При этом в “РПЛ” считают, что платить деньги потребителю за каждую возвращенную им бутылку должны предприниматели.
“Каждый предприниматель может разместить пункты сбора и платить людям деньги за свою тару”, — сказал нардеп.
В целом проблема мусора в Украине требует комплексного подхода и законодательного внимания, считает Ю.Чижмарь.
“В контексте мусора нужно говорить не только о пластике, а и о резине, стекле и других отходах, которые бездумно выбрасываются. Я являюсь одним из авторов закона, комплексно решающем этот вопрос: каждый производитель сможет снять с себя налоговое бремя, если обеспечит переработку своих упаковок. Переработка бутылок, о которой идет речь, только одна из форм, предусмотренных нашим законом. Убежден, нужно решать проблему глобально”, — рассказал он.
Внедрить депозитную систему предлагают и народные депутаты от “Народного фронта”. Соавторами законопроекта №5614 “О системе сбора и утилизации использованной тары”, которым разработан механизм сбора бутылок за деньги, — выступили Андрей Иванчук, Анатолий Дирив, Павел Дзюблик и Игорь Котвицкий.
“Согласно установленному порядку, указанный законопроект будет рассмотрен депутатской фракцией политической партии ”Народный фронт“ после его включения в Перечень пленарных заседаний Верховной Рады Украины”, — отметили в “Народном фронте”.
Напомним, Норвегия перерабатывает почти все пластиковые бутылки в стране. В 2016 году там переработали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема. Как и в большинстве европейских стран, там действует депозитная система сбора тары.