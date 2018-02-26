У ВР оцінили можливість запровадження системи збору пляшок за гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Фракція "Радикальна партія Олега Ляшка" підтримує ініціативу впровадження депозитної системи збору тари європейського зразка. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат від "РПЛ" Юрій Чижмарь.
При цьому в “РПЛ” вважають, що платити кошти споживачу за кожну повернуту ним пляшку мають підприємці.
“Кожен підприємець може розмістити пункти збору і платити людям гроші за свою тару”, — сказав нардеп.
Загалом проблема сміття в Україні потребує комплексного підходу та законодавчої уваги, вважає Ю.Чижмарь.
“У контексті сміття треба говорити не тільки про пластик, а й про резину, скло та інші відходи, які бездумно викидаються. Я є одним з авторів закону, який комплексно вирішує це питання: кожен виробник зможе зняти з себе податкове навантаження, якщо забезпечить переробку своїх упаковок. Переробка пляшок, про яку йде мова, тільки одна з форм, передбачених нашим законом. Переконаний, потрібно вирішувати проблему глобально”, — розповів він.
Впровадити депозитну систему пропонують і народні депутати від “Народного фронту”. Співавторами законопроекту №5614 “Про систему збирання та утилізації використаної тари”, яким розроблено механізм збору пляшок за гроші — виступили Андрій Іванчук, Анатолій Дирів, Павло Дзюблик та Ігор Котвіцький.
“Відповідно до встановленого порядку зазначений законопроект буде розглянуто депутатською фракцією Політичної партії „Народний фронт“ після його включення до розкладу пленарних засідань Верховної Ради України”, — зазначили у “Народному фронті”.
Нагадаємо, Норвегія переробляє майже всі пластикові пляшки в країні. У 2016 році там переробили 598 млн пляшок, що становить 97% від загального обсягу. Як і в більшості європейських країн, там діє депозитна система збору тари.