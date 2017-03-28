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В ВР ожидают улучшения позиций Украины в рейтинге "Doing Business"

В ВР ожидают улучшения позиций Украины в рейтинге "Doing Business"

Киев • УНН

 • 7372 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Законодательные изменения в градостроительной отрасли будут способствовать улучшению позиций Украины в рейтинге "Doing Business". Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Роман Романюк.

По его словам, законодательство Украины в этой сфере приведено к европейским стандартам, где упрощенно классы объектов строительства. В частности, принятый Верховной Радой Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования градостроительной деятельности" заменил пятиуровневую систему категорий объектов строительства к трехуровневой системе последствий (СС1, СС2, СС3).

"Упрощение разрешительных процедур в строительстве будет способствовать развитию в Украине цивилизованного строительного рынка, оживит инвестиционный климат в строительной сфере и будет способствовать развитию градостроительной деятельности в целом. В перспективе это даст положительный эффект для экономики государства", - отметил один из соавторов законопроекта Р.Романюк.

По его убеждению, законодательные изменения в сфере градостроительной деятельности сделают невозможными злоупотребления со стороны контролирующих государственных органов.

"Одной из задач законодательных изменений является улучшение рейтинга "Doing Business" по качеству контроля в строительстве, упрощение разрешительных процедур в этой области, а также обеспечение эффективного урегулирования отношений в строительстве, способствовать предотвращению самовольного строительства и возможных злоупотреблений со стороны контролирующих государственных органов", - пояснил он.

Напомним, некоторые застройщики уже начали оценку своих объектов в соответствии с новой системой. Один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК "Scandia" (Бровары) сообщил о том, что согласно законодательным изменениям, они подпадают под категорию СС3, для которых отменено декларации. Вместо деклараций у застройщиков жилых комплексов должны быть соответствующие разрешения на строительство.

Украинские Национальные Новости

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