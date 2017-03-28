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У ВР очікують покращення позицій України в рейтингу “Doing Business”

У ВР очікують покращення позицій України в рейтингу “Doing Business”

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Законодавчі зміни у містобудівній галузі сприятимуть покращенню позицій України в рейтингу “Doing Business”. Про це в коментарі УНН повідомив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Роман Романюк.

За його словами, законодавство України в цій сфері приведено до європейських стандартів, де спрощено класи об’єктів будівництва. Зокрема, ухвалений Верховною Радою Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення містобудівної діяльності” замінив п’ятирівневу систему категорій об’єктів будівництва до трирівневої системи наслідків ( СС1,СС2,СС3).

“Спрощення дозвільних процедур у будівництві сприятиме розвитку в Україні цивілізованого будівельного ринку, пожвавить інвестиційний клімат у будівельній сфері та сприятиме розвитку містобудівної діяльності в цілому. На перспективу це дасть позитивний ефект для економіки нашої держави”, — зазначив один із співавторів законопроекту Р.Романюк.

На його переконання, законодавчі зміни у сфері містобудівної діяльності унеможливлюють зловживання з боку контролюючих державних органів.

“Одним із завдань законодавчих змін є покращення рейтингу „Doing Business“ щодо якості контролю в будівництві, спрощення дозвільних процедур у цій галузі, а також забезпечення ефективного врегулювання відносин у будівництві, що сприятиме запобіганню самочинного будівництва та можливих зловживань з боку контролюючих державних органів”, — пояснив він.

Нагадаємо, деякі забудовники вже розпочали оцінку своїх об’єктів згідно з новою системою. Один з найбільших житлових комплексів України — ЖК “Scandia” ( Бровари) повідомив про те, що відповідно до законодавчих змін, вони підпадають під категорію СС3, для яких скасовано декларації. Замість декларацій у забудовників житлових комплексів повинні бути відповідні дозволи на будівництво.

Українські Національні Новини

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