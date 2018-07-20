В ВОЗ прокомментировали заявление России о холере в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 линя. УНН. Во вторник, 10 июля,Роспотребнадзор обратился с письмом к ЕРБ Всемирной организации здравоохранения, с просьбой проанеализировать распространения в сети новостей об ухудшении эпидемиологической ситуации относительно холеры в Донецкой области. В ответ ВОЗ сообщает, что никакие сообщения СМИ о наличии опасных холерных вибрионов в Азовском море или в Мариуполе не подтвердились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Правдивые факты относительно холеры в Украине:
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- В Украине, по состоянию на 18 июля 2018 года, не зафиксировано ни одного случая заражения людей холерой.
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- Опасные холерные вибрионы в Донецкой области и других областях отсутствуют.
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- В течение летнего периода в 5 южных областях Украины с определенной периодичностью выделяют неаглютинуючи холерные вибрионы, которые не содержат токсигена и не вызывают клинические признаки холеры. В частности, холерные вибрионы А1 Огава, обнаруженные в Запорожье, есть авирулентными и не содержат токсигена.
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Напомним, в Йемене за последние 13 месяцев эпидемия холеры унесла жизни более 2300 человек.