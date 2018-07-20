В ВОЗ прокомментировали заявление России о холере в Донецкой области

КИЕВ. 20 линя. УНН. Во вторник, 10 июля,Роспотребнадзор обратился с письмом к ЕРБ Всемирной организации здравоохранения, с просьбой проанеализировать распространения в сети новостей об ухудшении эпидемиологической ситуации относительно холеры в Донецкой области. В ответ ВОЗ сообщает, что никакие сообщения СМИ о наличии опасных холерных вибрионов в Азовском море или в Мариуполе не подтвердились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.