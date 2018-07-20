У ВООЗ прокоментували заяву Росії про холеру на Донеччині

КИЇВ. 20 линя. УНН. У вівторок, 10 липня, Росспоживнагляд звернувся листом до ЄРБ Всесвітньої організації охорони здоров'я з проханням прокоментувати розповсюдження у мережі новин про погіршення епідеміологічної ситуації щодо холери у Донецькій області. У відповідь ВООЗ повідомляє, що жодні повідомлення ЗМІ щодо наявності небезпечних холерних вібріонів в Азовському морі або у Маріуполі не підтвердились. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МОЗ.