У ВООЗ прокоментували заяву Росії про холеру на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 линя. УНН. У вівторок, 10 липня, Росспоживнагляд звернувся листом до ЄРБ Всесвітньої організації охорони здоров'я з проханням прокоментувати розповсюдження у мережі новин про погіршення епідеміологічної ситуації щодо холери у Донецькій області. У відповідь ВООЗ повідомляє, що жодні повідомлення ЗМІ щодо наявності небезпечних холерних вібріонів в Азовському морі або у Маріуполі не підтвердились. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МОЗ.
Правдиві факти щодо холери в Україні:
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- В Україні, станом на 18 липня 2018 року, не зафіксовано жодного випадку зараження людей холерою.
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- Небезпечні холерні вібріони в Донецькій області та інших областях відсутні.
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- Протягом літнього періоду у 5 південних областях України з певною періодичністю виділяють неаглютинуючі холерні вібріони, які не містять токсигену та не викликають клінічні ознаки холери. Зокрема, холерні вібріони А1 Огава, виявлені у Запоріжжі, є авірулентними та не містять токсигену.
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Нагадаємо, у Ємені за останні 13 місяців епідемія холери забрала життя понад 2300 людей.