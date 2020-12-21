В ВОЗ заявили, что данных о высшей летальности нового штамма вируса - на данный момент нету

“Вирусы видоизменяются, и в происходящем сейчас нет ничего удивительного. Чтобы точно выяснить, меняется ли воздействие вируса на человека, нам необходимы дополнительные лабораторные исследования. В настоящее время мы не наблюдаем возникновения какого-либо изменения летальности вируса”, — сказала эксперт.

Отвечая на вопрос о возможном ослаблении новым штаммом коронавируса воздействия вакцин, она также отметила, что “необходимы дополнительные специальные исследования”. Но в то же время Бриан выразила мнение, что “вряд ли вирус окажет влияние на действие вакцин”.

Бриан сообщила, что, поскольку коронавирус “имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека”. “Поэтому при каждых выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят ли крупные изменения, либо же это просто обычная эволюция”, — подчеркнула она. “Но не надо паниковать, — продолжила Бриан. — В целом науке известно, что чем больше случаев передачи какого-либо вируса происходит, тем больше вероятность его модификаций”. “Считаю, что меры, которые приняты теперь в Великобритании, позволят замедлить его распространение и оно не будет стремительным в тот период, который предшествует массовому применению вакцин”, — сказала представитель ВОЗ.

В то же время Бриан признала, что “обстановка неопределенная и трудно сказать, следует ли прибегнуть к применению принципа предосторожности” и принять дополнительные меры.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения призвала страны Европы усилить меры против коронавируса на фоне распространения нового варианта COVID-19.