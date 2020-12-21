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У ВООЗ заявили, що даних про вищу летальність нового штаму вірусу - наразі немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) в даний момент не відзначає будь-якого впливу нової мутації коронавірусу на його летальність. Про це в неділю заявила в ефірі телеканалу BFMTV Сільві Бріан, директор департаменту пандемій та епідемій ВООЗ, передає УНН.

У ВООЗ заявили, що даних про вищу летальність нового штаму вірусу - наразі немає

“Віруси видозмінюються, і в тому, що відбувається зараз немає нічого дивного. Щоб точно з’ясувати, чи змінюється вплив вірусу на людину, нам необхідні додаткові лабораторні дослідження. В даний час ми не спостерігаємо виникнення якої-небудь зміни летальності вірусу”, — сказала експерт.

Відповідаючи на питання про можливе ослаблення новим штамом коронавірусу впливу вакцин, вона також зазначила, що “необхідні додаткові спеціальні дослідження”. Але в той же час Бріан висловила думку, що “навряд чи вірус вплине на дію вакцин”.

Бріан повідомила, що, оскільки коронавірус “має тваринне походження, в ході мутацій він поступово пристосовується до організму людини”. “Тому при кожних виявлених мутаціях слід визначати, яких саме нових характеристик він набуває, чи відбуваються великі зміни, або ж це просто звичайна еволюція”, — підкреслила вона. “Але не треба панікувати, — продовжила Бріан. — В цілому науці відомо, що чим більше випадків передачі будь-якого вірусу відбувається, тим більша ймовірність його модифікацій”. “Вважаю, що заходи, які прийняті тепер у Великій Британії, дозволять сповільнити його поширення і воно не буде стрімким в той період, який передує масовому застосуванню вакцин”, — сказала представник ВООЗ.

У той же час Бріан визнала, що “обстановка невизначена і важко сказати, чи слід вдатися до застосування принципу обережності” і вжити додаткових заходів.

Відзначимо, Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни Європи посилити заходи проти коронавірусу на фоні поширення нового варіанту COVID-19.

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