ВОЗ признала переутомление заболеванием
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения впервые признала эмоциональное "выгорание" в своей Международной классификации болезней, передаёт УНН, ссылаясь на AFP.
Решение, принятое во время Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, может помочь положить конец десятилетиям споров между экспертами о том, как определить "выгорание" и следует ли считать это заболеванием.
В последнем обновлении каталога болезней и травм ВОЗ определяет "выгорание" как "синдром, понимаемый как результат хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен".
Синдром характеризовался тремя измерениями:
1) чувство изнеможения или истощения энергии;
2) увеличение умственной отстраненности от работы или чувство негативизма или цинизма, связанное с работой;
3) снижение профессиональной эффективности.
"Выгорание относится конкретно к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться для описания опыта в других сферах жизни", - говорится в классификации.
Напомним, ранее ВОЗ официально признала болезнью "игровое расстройство", внеся его в новую международную классификацию болезней.