ВОЗ официально признала болезнью "игровое расстройство"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала болезнью "игровое расстройство", внеся его в новую международную классификацию болезней. Государства-члены ВОЗ приняли это решение во время 72-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В международную классификацию болезней вносятся заболевания, отклонения и нарушения, которые подвергаются клиническому исследованию, а люди, которые страдают от таких недугов, могут рассчитывать на полноценное лечение.
В новой классификации болезней, которое вступит в силу с 2022 года, игровое расстройство характеризуется “стойким или повторяющимся игровым поведением”, которое вызывает “значительное нарушение в личных, семейных, социальных, образовательных, профессиональных или других важных областях функционирования”.
По мнению ВОЗ, расстройство проявляется из-за “приоритетов игр над другими жизненными интересами и повседневной деятельностью” и “продолжение этой игровой деятельности несмотря на возникновение негативных последствий”.
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В ответ на внесение “игрового расстройства” в официальный список болезней производители компьютерных игр со всего мира призвали ВОЗ пересмотреть свое решение, заявив, что оно “не основано на достаточно надежных доказательствах”.
Напомним, малоподвижный образ жизни и недостаток сна у детей младшего возраста впервые стали предметом исследования Всемирной организации здравоохранения, в том числе и в связи с распространением детского ожирения.